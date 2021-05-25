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الثلاثاء، 25-05-2021 06:57 م

تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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الوكيل الاخباري - مازال الجمهور يريدون معرفة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، للإطمئنان على حالتها الصحية.

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وعلم مصدر من المستشفى التي تتواجد فيها حاليًا، أنها بعد تعافيها من فيروس كورونا الإ إنها مازالت في المستشفى، وأن حالتها الصحية تزداد صعوبة بالرغم من وضعها على جهازي "هاي فلو نزيل" و"باي باب"، التي تعتبر أجهزة مساعدة على التنفس، إلا أن نسبة الأكسجين لديها انخفضت ووصلت للثمنينيات، وهذا يعني أن حالتها الصحية مازالت صعبة.


والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم؛ لأن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بذلك، حتى لا تتدهور حالتها الصحية بشكل أكبر.

 




 

 


 

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