تطورات الحالة الصحية لجوني ديب

الوكيل الإخباري - سيتوجب على معجبي النجم العالمي، جوني ديب، الانتظار لفترةٍ أطول من المُفترض، من أجل رؤيته على المسرح، في العروض التي كان سيقيمها مع فرقته "The Hollywood Vampires"، خلال جولته الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك تنفيذاً لأوامر الأطباء.

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وفي التفاصيل، التي نقلها موقع "TMZ"، يعاني نجم "قراصنة الكاريبي" إصابة بالغة في الجزء السفلي من الجسم وتحديداً في كاحله، ما يجعله غير قادرٍ على الوقوف على المسرح، وأداء عروضه الفنية.



وأضاف الموقع، في تقريره، أن النجم العالمي أصيب في كاحله، خلال وجوده في مهرجان كان السينمائي، وأن ما زاد الأمر سوءاً هو محاولته الاستمرار بالمشي عليه، والاستمرار بالمشاركة في الفعاليات الملتزم بها.



وجاء في البيان الذي شاركته الفرقة، التي تضم أيضاً: أليس كوبر، وجو بيري، وتومي هنريكسن، عبر الحسابات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي: "يحزننا أن نقول إن فرقتنا ستعيد جدولة مواعيد جولاتنا الثلاث في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل"، مضيفاً أن جوني ديب تعرض لإصابة مؤلمة في كاحله بعد ظهوره الأخير، ونصحه طبيبه بعدم السفر.



وأشار البيان إلى أن ما حدث جعل إصابته تزداد، إلا أن ديب يتطلع إلى الراحة، حتى يتمكن جميع أعضاء الفرقة من تقديم أفضل ما لديهم في جولة أوروبا.



وكان من المُفترض أن تُقام العروض أيام: 30 و31 مايو الحالي و1 يونيو المقبل، في: مانشستر، نيو هامبشاير، بوسطن، بيثيل، ونيويورك، على التوالي، إلا أنه تمت إعادة جدولة موعدها، لتكون أواخر يوليو المقبل.



ونقل الموقع، عن أحد المصادر المقربة من جوني ديب، أن النجم يشعر بخيبة أملٍ كبيرة بسبب هذا، وأن الطبيب نصحه بعدم السفر والطيران خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن ديب استمر بالظهور الصحافي لمدة يومين كاملين بمدينة كان، وانتقل مباشرةً إلى لندن لإجراء البروفات، ثم قدم عرضين تكريماً لصديقه العزيز الراحل جيف بيك.



وأكد المصدر أن كاحل ديب بدأ يضايقه، خلال وجوده في مهرجان كان، ثم بدأ الأمر بالتفاقم تدريجياً، لكنه أراد أن يفي بالتزاماته تجاه فيلمه الجديد "جان دو باري"،وصديقه الراحل جيف.



وفي سياق صحته، أوضحت تقارير صحافية أن النجم العالمي يأخذ صحته بجديةٍ أكبر، أثناء عودته للعمل، واستكمال مسيرته الفنية، وأنه يعكف على جعل الراحة والأكل النظيف جزءاً من روتينه، ليكون قادراً على الاستمرار في عمله.

واحتل النجم، البالغ من العمر 59 عاماً، قبل أيام، عناوين الصحف خلال وجوده لحضور فيلمه "جان دو باري"، الذي اختير ليكون الفيلم الافتتاحي لمهرجان كان السينمائي بنسخته الـ76، إذ حصل على تصفيقٍ حار استمر لدقائق فور انتهاء العرض.



ورغم انتصاره القانوني، فإن ديب لايزال مهمشاً إلى حد كبير من قبل إنتاجات هوليوود، بسبب مزاعم العنف المنزلي، التي رفعتها ضده زوجته السابقة الممثلة الأميركية آمبر هيرد.





زهرة الخليج