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الإثنين، 14-06-2021 04:48 م

تطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة

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الوكيل الإخباري - تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إلى الإصابة بشرخ في الحوض، وتحديدًا ناحية فخذه اليسرى، إثر تعرقله في السير، اضطر على إثرها إلى إجراء عملية زرع مُسمارين.

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وقال عبد اللطيف عدلي، مدير أعمال عبدالرحمن أبو زهرة، لـ“القاهرة 24”، إنه كان يُرافق الفنان للذهاب لأحد المُستشفيات القريبة من منزله للكشف على أذنه، وتعرقل سيره ووقع بالمشفى، وعاد إلى المنزل مُعتقدًا أنه ألم عادي.


وأضاف عدلي، أن “الألم اشتد على الفنان، بعدما يقرب من 4 أيام، فاضطررنا إلى الذهاب للمشفى، وإجراء بعض الأشعة التي لم يتبين من نتيجتها وجود أي كسر، فلجأ للتصوير بالرنين المغناطيسي، الذي أوضح أنه مُصاب بشرخ في الحوض، واضطر للمكوث بالمشفى ما يقرب من 10 أيام، وإجرائه عملية زرع مُسمارين”.


وتابع: “خرج الفنان من المشفى اليوم، ويتمتع بصحة جيدة، ويخضع في الفترة الحالية إلى علاج طبيعي، يستغرق مدته من شهر لشهر ونصف، ويستطيع المشي على قدميه بطريقة خفيفة، ليس كما كان، ولكن نأمل في عودته للأفضل”.


واستطرد، مدير أعمال الفنان، أن عبدالرحمن أبو زهرة، مُرتبط بعدة أعمال فنية، منها فيلم “أهل الكهف”، ولكن الذي جعل الأمر أقل وطئًا، هو أن التصوير مُتوقف في الفترة الحالية فلا يوجد به أزمة، لكنه مُرتبط بعدة أعمال دوبلاج صوتي وإعلانات، يمكن التصرف بها والعمل على الدوبلاج من المنزل لحين تماثله للشفاء.

 

المصدر - القاهرة 24 

 




 

 


 

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