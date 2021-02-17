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الأربعاء، 17-02-2021 02:30 م

تطورات الحالة الصحية لعمرو أديب إثر الحادث المروّع

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الوكيل الاخباري - تصدر الإعلامي المصري عمرو أديب، صباح اليوم الأربعاء، تريند مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"غوغل"، بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

وخرج عمرو أديب، من المستشفى، بعد إجراء عدة فحوصات للاطمئنان على صحته، وأظهرت أن عمرو أديب، أصيب بعدة كدمات ولكن حالته الصحية الآن مستقرة.

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وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لحادث سير أثناء قيادة سيارته بمنطقة أكتوبر، حيث نتج عن الحادث الذي وقع بالقرب من وصلة دهشور بأكتوبر، تحطم السيارة ونقله للمستشفى على الفور.

وكشف مصدر مقرب من الإعلامي عن استقرار حالته الصحية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، وأنه لم يتعرض لإصابات بالغة حيث أصيب ببعض الكدمات والرضوض نتيجة الحادث وأنه أجرى فحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على حالته.


من ناحية أخرى، علق الإعلامي عماد الدين أديب؛ الشقيق الأكبر لعمرو، على الحادث الذي تعرض له شقيقه، حيث وصف الحادث في رسالة لأحد أصدقائه عبر "تويتر" بالمروع، وكتب قائلاً: "أعزائي.. أخي عمرو نجاه الله وهو في المستشفى يقوم بأشعة كاملة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو نزيف داخلي لا قدر الله يا رب حمدك وشكرك لأن الحادث كان مروعًا، المهم أن نطمئن من الأشعة". وكشف عن تعذر تواجده رفقة شقيقه بالمستشفى، لإقامته حاليًا بدولة الإمارات.

 

لها

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