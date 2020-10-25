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الأحد، 25-10-2020 10:29 ص

تطورات الحالة الصحية لـ علي المدفع بعد إصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان السعودي فيصل العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان السعودي علي المدفع بعد إصابته بفيروس كورونا وإدخاله العناية المركزة.

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وقد اشار الى ان نجل علي المدفع، قد اكد بتحسن الحالة الصحية لوالده، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

 

حيث انه قال : "الفنان القدير الأستاذ ⁧‫علي المدفع ‏بعد إصابته بفيروس كورونا تواصلت مع ابنه الأخ طارق والحمدلله أبلغني أن الوالد في تحسن يارب لك الحمد والشكر ‏دعواتكم لحبيبنا أبو طارق بالشفاء العاجل".

 

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .

 

المصدر : فوشيا 

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