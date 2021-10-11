تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة الانصاري - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد تعرضها لأزمة صحية، ظهرت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري للمرة الأولى بمقطع فيديو فاجأت فيه الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وشكرت فاطمة المتابعين قبل كل شيء على سؤالهم الدائم عنها ومحبتهم لها. ثم شرحت فاطمة ما حصل معها وقالت أنه كان يوم طبيعي واستيقظت من النوم بأفضل حال، لكنها توسوست من أن يعود لها ألم حسيت به في السابق، فأخذت حبة مسكن للآلام بعد تناولها وجبة الغذاء، ولكن بعدها ارتفعت حرارتها وتعبت كثيراً فنقلت إلى المستشفى.

وقالت أنها لا تزال تتابع وضعها الصحي مع الطبيب المختص ولكنها تحسنت قليلاً.

المصدر - الفن