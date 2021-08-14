تطورات الحالة الصحية للفنانة ألفت عمر

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ألفت عمر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها إيجابية عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.



وقالت ألفت إنها تشعر بتعب وإرهاق شديد، ولجأت لتعاطي الكورتيزون لتخفيف آلامها، مضيفة : أنا تعبانة جدًا، ادعوا لي تعدي علي خير.



وكانت ألفت عمر، قد أعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت قائلة: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا وطالبت جمهورها بالدعاء العاجل لها بالشفاء.



يُذكر أن ألفت عمر، بدأت قبل إصابتها بكورونا تصوير مسلسل إجازة مفتوحة مع شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب .



وكان آخر أعمال ألفت مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل ولاد ناس الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

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المصدر - لها