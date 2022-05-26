تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الوكيل الإخباري - كشفت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة، بعد إجرائها عملية جراحية في الكتف، خلال الأيام الماضية.

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وقالت رندا رياض: أن "الفنانة حالياً في فترة تعافي بالمنزل، ويتابع الأطباء حالتها بعد خروجها من المستشفى، كما أوصوا بتعليق ذراعها لمدة 6 أسابيع في حامل طبي"، موضحة أنها بدأت في جلسات للعلاج الطبيعي، بحسب القاهرة 24.



وقالت أنغام، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن "هناك طبيبا مصريا يعمل في ألمانيا، أجرى لها عمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعدما عانت من آلام شديدة استمرت للعديد من السنوات، أما الثانية في رسغ اليد نتيجة مشاكل ضخمة في أوتار اليد، كما أنها أجرت منذ فترة 3 عمليات في أقل من شهر ونصف، ولكنها لم تصرح بذلك إعلاميا في وقتها".

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