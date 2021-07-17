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السبت، 17-07-2021 11:31 ص

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بحالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، والتي لا تزال في المستشفى منذ حوالى 70 يوماً.

وكشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قائلاً إن هناك أملاً في تحسّن وضعها.

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وأوضح النادي أثناء استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على شاشة "سي بي سي"، أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأوكسجين، والأجهزة التي تساعد عضلة النفس على أداء وظيفتها.

ولا تزال دلال عبد العزيز تعاني نقصاً في الأوكسيجين، وهو ما يؤثر في نشاط بعض الأعضاء الحيوية في الجسم.

ويخشى الأطباء من حدوث تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة، والذي بدوره سيؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية في نسيج الرئة، مما يُفقد الرئة أهم وظائفها وهي تحميل الدم بالأوكسيجين وتخليصه من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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