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الثلاثاء، 02-11-2021 11:02 ص

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

سهير-البابلي


الوكيل الإخباري - دخلت الممثلة المصرية سهير البابلي العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضها لجلطة في الرئة أتتها على فترات.

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وكشفت إبنتها أن سهير يراقبها الأطباء وتتحدث معهم بشكل طبيعي.

 

ونشر عدد من المشاهير تدوينات في صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي طلبوا فيها الدعاء لـ سهير، فنشرت الممثلة المصرية حلا شيحة صورة البابلي معلّقة: "جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. 

 

 أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".

 

المصدر - الفن 

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