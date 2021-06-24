تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مُقرّبة من أسرة الفنانة الكبيرة عايدة عبدالعزيز، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بالألزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم.



وقالت المصادر في تصريحات صحافية إنّ الحالة الصحية لعايدة عبدالعزيز مستقرة، وتقضي يومها بشكلٍ طبيعي داخل المنزل، بحيث لا تلتقي أحداً، وتحرص دوماً على متابعة التلفزيون وقراءة الصحف، لا سيما في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وكانت الفنانة عايدة عبدالعزيز قد صرّحت في أحد حواراتها الصحافية بأنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوءٍ تام، بعيداً من الأضواء، قائلةً: "خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدّش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم".

المصدر- لها