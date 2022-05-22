تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب

الوكيل الإخباري-طمأنت الفنانة المصرية مي كساب، متابعيها على صحتها، بعدما خضعت مساء أمس السبت ، لعملية جراحية لاستئصال المرارة، بعد ألم حاد انتابها خلال الفترة الماضية.



اضافة اعلان

وكتبت الفنانة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " :"شكرا من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي عملت عمليه المراره امبارح بسلام وستر من الله شكرا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دائما شايلني شكرا أصحابي وزملائي شكرا جمهوري الكريم ربنا يحفظكم جميعا من كل شر وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه " .