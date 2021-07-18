تطورات الحالة الصحية للفنانة نوال الزغبي

الوكيل الإخباري - نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن كل ما يشاع حول توقيت ومكان إصابتها بوعكتها الصحية والتسمم.

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وكتبت قائلةً: "قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح"



وكانت نوال قد طمأنت الجمهور على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحيّة أدخلت على أثرها إلى المستشفى.



وكتبت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي: "الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

المصدر - الفن