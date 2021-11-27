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السبت، 27-11-2021 12:55 م

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - على هامش مشاركته في حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، طمأن الفنان وائل عبد العزيز في تصريحات صحافية، جمهور شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حالتها الصحية، حيث أكد أنها أصبحت بخير وبصحة جيدة.

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وأكد أن حفل افتتاح المهرجان كان مبهراً، مهنئاً الفنان كريم عبد العزيز على تكريمه وحصوله على جائزة فاتن حمامة للإبداع.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز عادت مؤخراً إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.


وكان قد نشر وائل صورة لشقيقته عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، وكتب قائلاً: "حمدا لله على السلامة". وانهالت عليها تعليقات الجمهور متمنين لها الشفاء وسرعة العودة.


وكانت ياسمين قد نشرت مقطع فيديو من شرفة منزلها عقب عودتها إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة "وداعا" في إشارة منها إلى تعافيها من أزمتها الصحية.

 

المصدر - لها

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