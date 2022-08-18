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الخميس، 18-08-2022 12:20 م

تطورات الحالة الصحية للفنان ايهاب توفيق

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الوكيل الإخباري-طمأن الفنان المصري إيهاب توفيق الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، وخضوعه لعملية تفتيت حصوة بالكلى.

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وكتب إيهاب توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي منشور له وعلق قائلا: الحمد الله أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة، كل الشكر لكل من سأل عني وأشكركم من كل قلبي على محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة.


ومن جهة أخرى، كانت قد أظهرت الفحوصات الطبية وجود حصوات في الكلى، وأعلن توفيق عن الخبر ونشر صورة ، لتقرير الطبي والذي ورد فيه:" بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة".

 

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