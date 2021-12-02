تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

الوكيل الإخباري - رغم ظهور الفنان الكبير خالد الصاوي في حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" يوم الجمعة الماضي، لاحظ الجمهور حضور زوجته مي كريم بمفردها في عرض فيلم "أبو صدام"، الذي يُعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.



وكشفت مي كريم في تصريحات صحافية على السجادة الحمراء للمهرجان، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها خالد الصاوي، قائلةً: "الحمد لله هو الآن بخير ويتلقى العلاج الطبيعي ومستمر في العلاج، وذلك بعد تعرّضه لوعكة صحية الفترة الماضية".





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وعبّرت كريم عن سعادتها بتألق زوجها في فقرة افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي" لهذا العام، وقالت: "كانت فقرة كوميدية بسيطة مع علي ربيع وسعيدة بردود الفعل عليها".

المصدر - لها