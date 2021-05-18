الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 12:41 م

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم: يحتاج علاجاً مكثفاً

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الوكيل الاخباري - أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي المصري سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تفاصيل الحالة الصحية لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كشف عوض تاج الدين أن سمير غانم ما زال في حاجة لعلاج مكثف ومتابعة، أما بخصوص الحالة الصحية لدلال عبد العزيز فأوضح أنها ما زالت تحتاج لمتابعة.
يشار إلى أن سمير غانم ودلال عبد العزيز تم نقلهما إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.

يذكر أن دلال عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ونخبة غيرهم من نجوم الفن المصري. "ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

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