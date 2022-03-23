تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ

الوكيل الإخباري - أكدت مريم الشيخ، ابنة الفنان طارق الشيخ، على تحسن الحالة الصحية لوالدها، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مساء الاثنين.



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وقالت مريم الشيخ،إن والدها طارق الشيخ خرج من الرعاية إلى غرفة عادية قبل ساعات، وما زال تحت رقابة الأطباء، موضحة أنه بدأ يسترد عافيته بشكلٍ كبير لا سيما عملية التنفس.

وأضافت في تصريح لصحيفة "الوطن"،أن الفريق المعالج له ألزمه بضرورة الإقلاع عن التدخين وكذلك الامتناع عن المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، حفاظاً على سلامة القلب.

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