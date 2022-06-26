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الأحد، 26-06-2022 04:29 م

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت بعد خضوعه لعملية جراحية

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الوكيل الإخباري-خضع الفنان محمد ثروت أمس السبت، لعملية جراحية فى القلب، نتيجة تعرضه إلى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى.

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وقالت زوجة الفنان محمد ثروت، فى تصريح خاص لصدى البلد، إن حالته الصحية جيدة، وأنه مازال تحت الملاحظة بعد أن أجرى عملية جراحية فى القلب أمس.
وأضافت زوجة محمد ثروت، أنه غادر أمس العناية المركزة ، وانتقل ليلا إلى غرفة عادية بعد إجراء العملية.


وخضع الفنان الكبير محمد ثروت، لجراحة عاجلة في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.


وكتب نجله أحمد ثروت، عبر حسابه على موقع “الفيسبوك”: "ابويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي ".


يذكر أن كشف المطرب محمد ثروت، عن تفاصيل دخول نجله مجال الفن والموسيقي وغناء أول أغنية له، والتي حققت نجاحا على السوشيال ميديا.
وقال محمد ثروت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "ابني كان رافضا للغناء منذ عدة سنوات، وكنت أقول لابني صوتك حلو لابد أن تغني".


وأضاف محمد ثروت: "أحمد لديه أصدقاء كثر من الملحنين والموزعين الموسيقيين وساعدوه على  غناء أول أغنية له".


من جانبه، قال أحمد محمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، "وجدت تفاعلا إيجابيا على السوشيال ميديا بعد طرح أول أغنية لي".


وكان الفنان أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، قد أكد إصابته بفيروس كورونا.

 

قال أحمد ثروت، لـ “صدى البلد”: للأسف اكتشفت اصابتي بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي غيّر خطتي قليلاً الفترة المقبلة حتى أتعافى تماماً وسوف استعيد نشاطي الفني فور تحول النتيجة إلى سلبية".


كما عبّر ثروت، عن سعادته بردود الافعال على أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان “وجودك فرق”، عبر القناه الرسمية على اليوتيوب، وهي تُعد أولى تجاربه الغنائية.

 

صدى البلد

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