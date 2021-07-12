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الإثنين، 12-07-2021 10:44 ص

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

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الوكيل الإخباري - خرج الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر من العناية المركزة، وكشفت عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى، عن تطورات حالته الصحية.

وقالت نادية: "الفنان هاني شاكر خرج من العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي ونقل لأحد المستشفيات ومكث في العناية المركزة بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

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كما أشارت إلى أن حالة هاني الصحية تشهد تحسناً وأصبحت جيدة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء حفله المقبل، لأنه بمرحلة النقاهة مع عائلته.


وأكدت أنه ينتظر موافقة الأطباء لإستكمال عمله على مشاريعة الفنية.


وكان وجّه شاكر رسالة إلى متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي طمأن الجمهور على حالته الصحية ، قال فيها: "جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني".

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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