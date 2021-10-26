الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يجري مباحثات مع الرئيس البولندي

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

الثلاثاء، 26-10-2021 10:53 ص

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري

195918


الوكيل الإخباري - أكدت معلومات لموقع "الفن" أن الفنان اللبناني وائل كفوري قد دخل مع الفريق الطبي الذي يشرف على حالته في منزله الى مرحلة العلاج الثانية التي سيخضع خلالها الى عدد من الصور الشعاعية والتحاليل للتأكد من تجاوزه المرحلة الاولى التي سببت له الكثير من الاوجاع وضيق في التنفس بعد إصابته بضربة عنيفة ادت الى شروخ في ضلوعه .

اضافة اعلان

 

وأفادت المعلومات أن كفوري يتجاوب مع نصائح الاطباء و يتناول الادوية بإنتظام علماً انه عادة لا يحب اللجوء الى الادوية حتى لو اصيب بالانفلونزا الموسمية ، ومن المرجح أن تكون هناك اطلالة قريبة له من خلال احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ريثما يشعر بالراحة بعد الحادث الكبير الذي تعرض له على اوتوستراد مستيتا جبيل حين كان برفقة حبيبته شانا عبود.

 

وائل تلقى عدداً من الاتصالات للاطمئنان على صحته من شخصيات هامة في عالم الفن و الانتاج و حتى السياسة .

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فن

فقدان ممثلة روسية معروفة في موسكو

99fd245c2f202fc8842b72835bda8b3b

بإطلالة صباحية.. هبة مجدي تخطف الأنظار-صورة

2021_10_16_2_12_37_829

متابعة تفاجئ نرمين الفقي بحدوث قصة مسلسل إلا أنا في حياتها والفنانة ترد: ربنا معاكي

yas3_3

ياسمين صبري... أحداث مسلسلي الجديد لا تخص حياتي الشخصية - فيديو

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

نادين نسيب نجيم بأقوى هجوم على منتقديها - صورة

7589341-1661287580

سيرين عبد النور بأحدث ظهور لها -صورة

أخبار متعلقة
wael-730x438-730x438-1

حقيقة إصابة وائل كفوري بالشلل بعد تعرضه لحادث سير

6796601-1305271790

وائل كفوري بمفاجأة كبيرة للجمهور

wael-concert-12

حفل وائل كفوري في الدوحة يتصدر الترند

salim-assaf

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر