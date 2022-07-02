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السبت، 02-07-2022 04:32 م

تطورات الحالة الصحية للممثل المصري محمد عبد الرحمن

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الوكيل الإخباري-شهدت الحالة الصحية للممثل المصري محمد عبد الرحمن تحسناً واستقراراً، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها بقلبه منذ أيام قليلة.

وأكدت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الممثلة نهال عنبر، عبر حسابها على موقع التواصل، ان الحالة الصحية لـ محمد مستقرة الآن، وقد تم إخراجه من العناية المركزة إلى غرفة عادية، ويتلقى العلاج اللازم من اجل تحسن حالته قبل خروجه من المستشفى بخير وسلامة.

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وكان محمد عبد الرحمن قد اجرى عملية قلب مفتوح منذ أيام، وقد دعمه العديد من أصدقاءه من الوسط الفني، وتمنوا له الشفاء العاجل.

 

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