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الإثنين، 31-05-2021 01:27 م

تطورات الحالة الصحية لوالد الفنان كريم عبد العزيز بعد إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - أكد المخرج المصري محمد عبد العزيز أن حالته الصحية حالياً مستقرة وأفضل بكثير بعد تعرّضه أخيراً للإصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف أنه يرقد في أحد المستشفيات ويتابع بروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج، مشيراً إلى أن نجله الفنان كريم عبد العزيز يلازمه طوال الوقت ولم يتركه لحظة، ومن المقرر أن يخرج اليوم (الاثنين) من المستشفى.


وكان الفنان كريم عبد العزيز قد أعلن على حسابه الخاص في "فيسبوك" إصابة والده المخرج محمد عبد العزيز، شقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


محمد عبد العزيز، مخرج مصرى وُلد في 7 آب (أغسطس) عام 1940، وتولّى إخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمّة.

 

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