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السبت، 20-11-2021 12:36 م

تطورات جديدة بحالة سهير البابلي الصحية

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الوكيل الإخباري - كشف زوج ابنة الممثلة المصرية سهير البابلي الدكتور رضا طعيمة، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد دخولها العناية المركزة مؤخراً.

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وقال طعيمة إن حالة سهير الصحية لا تزال كما هي، موضوعة على أجهزة التنفس الصناعي بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي بسبب تواجد مياه على الرئة.

 

وأشار إلى أنها لم تفق منذ عدة أيام، , وطالب رضا المتابعين بالدعاء والشفاء لها.


وكانت أكدت ابنتها نيفين الناقوري أن حالة والدتها مستقرة ولكنها حرجة.


وكانت دخلت البابلي العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضها لجلطة في الرئة أتتها على فترات.

 

 

المصدر - الفن 

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