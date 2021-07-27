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الثلاثاء، 27-07-2021 10:54 ص

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان وائل عبد العزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وأكد شقيق ياسمين عبد العزيز، أنها أصبحت في حالة أفضل، بعد أن بدأت بتناول الطعام والحديث مع المحيطين بها، وقال، عبر صفحته على "فيسبوك": "ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام .. اطمنوا".

 



يذكر أنه تم نقل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما تعرضت لتسمم في الدم، إثر عملية جراحية لاستئصال ورم في الرحم، ونتج تلوث الدم أثناء عملية نقله، ونتج عنها دخولها في غيبوبة استمرت 16 ساعة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر إبراهيم الزيات، في تصريحات تلفزيونية: "إن في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبد العزيز خطأ طبي، سيحاسب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، أو عن طريق الحساب في النقابة".


وشدد الزيات على أن الحساب يشمل جميع الأطباء "حتى لو اسمه كبير"، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.


ولفت إلى أن "استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب أن تتبع، وإذا خالف شخص هذه الإرشادات يدخل في إطار الإهمال الطبي، كما أن هذه الإرشادات تحدد الأماكن التي يتم فيها استخدام هذا المنظار"، مؤكدا أن عقوبة الإهمال الطبي تحدد حسب الخطأ والجرم.

 

المصدر : سبوتنك

 

 


 




 

 


 

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