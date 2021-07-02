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الجمعة، 02-07-2021 12:41 م

تطورات جديدة بشأن منع حمو بيكا من الغناء

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الوكيل الاخباري - اتخذت نقابة المهن الموسيقية في مصر، يوم امس الخميس، خطوة جديدة بشأن منع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء في الحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء.

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أعلنت النقابة، إصدار تعليمات جديدة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار، ومن أبرزها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربي المهرجانات، ومنها مواقع "يوتيوب" و"فيسبوك".

 

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين، تأكيده على ملاحقة بيكا وبعض المطربين، ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر.


وأضاف مرتضى أن كل من يخالف القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك كل من يتعاقد معهم لإحياء حفلات.


وأشار إلى إرسال النقابة خطابات رسمية بالفعل، لإدارة "يوتيوب" و"فيسبوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات فى إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم.


وقررت نقابة الموسيقيين المصريين، السبت الماضي، منع مطرب المهرجانات حمود بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.


جاء القرار بعدما تحدى بيكا قرارات نقابة الموسيقيين، وأحيا حفلا غنائيا، يوم الخميس قبل الماضي، على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.


وتحققت النقابة من المسؤول عن منح التصريح لحمو بيكا بالغناء في الحفل، وكشفت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على "يوتيوب"، مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.


وبحسب تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار.


وأكد مرتضى أن "كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية"، وقال: "ندرس حاليا من خلال الشؤون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب".


وكانت محكمة الدخيلة قد أصدرت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حكما بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها، وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.


سبوتنيك

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