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الثلاثاء، 04-05-2021 12:28 م

تطورات جديدة في حالة سمير غانم الصحية

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الوكيل الاخباري - شهدت حالة الفنان المصري سمير غانم تحسناً ملحوظاً بعد تعرّضه لأزمة صحية نُقل على أثرها الى المستشفى.

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وكشف مصدر مقرّب من النجم القدير أن حالته أصبحت مستقرة، وتخطّى مرحلة الخطر.


هذا وأكد مصدر طبّي أن النجم المصري تم وضعه عقب وصوله الى المستشفى على أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك خوفاً من تدهور حالته الصحية نظراً لكبر سنّه، خصوصاً أنه يعاني مشكلات صحية في الكلى حيث تم نقله الى أحد المستشفيات في المهندسين لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن سمير غانم ودلال عبد العزيز نُقلا الى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث تشهد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تحسناً نسبياً وارتفاعاً في نسبة الأكسجين في الدم وهي تخضع حالياً لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.


يُذكر أن دلال عبد العزيز أُصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي"، كما تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

 

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