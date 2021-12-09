تطورات جديدة في قضية بريتني سبيرز

الوكيل الإخباري - تمكنت المغنية الأميريكية بريتني سبيرز، من إستعادة حقها بتوقيع الأوراق الخاصة بها لأول مرة منذ 14 سنة، وذلك بعد صدور حكماً قضائياً بحقها فيما يتعلق بقضية الوصاية عليها.

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حضر محامي بريتني سبيرز، ماثيو روزنغارت، الى محكمة لوس أنجلوس العليا بالنيابة عنها، وبعد الجلسة، صرح روزنغارت خارج قاعة المحكمة إنه استكمالاً لإنهاء إجراءات الوصاية على موكلته بالكامل، فقد منحها القاضي سلطة التصديق على المستندات بنفسها، مما يعني أن لديها القدرة على فعل ما تريد القيام به، وتحدث موكل سبيرز أيضًا إلى هيئة القضاء بعد جلسة المحكمة، قائلاً إن موكلته، بصفتها امرأة مستقلة، وليست تحت وصاية، يجب أن تكون قادرة على التوقيع على المستندات بنفسها وإدارة شؤونها المالية.

المصدر -الفن

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