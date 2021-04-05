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الإثنين، 05-04-2021 10:15 ص

تطورات جديدة في محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

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الوكيل الاخباري - في الوقت الذي ينشغل فيه الفنان المصري عمرو دياب بألبومه الجديد والترويج لعطره المميّز الذي يحمل إسمه، كشفت مصادر مقربة منه محاولة مجموعة من أصدقائه مجدداً تقريب وجهات النظر بينه وبين الفنانة دينا الشربيني والصلح بينهما.

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ولفتت المصادر المقربة من "الهضبة" أن بعض الأصدقاء المشتركين يحاولون إقناعه بالعودة لدينا حتى يكون الداعم الأساسي لها قبل حلول شهر رمضان المقبل، وبخاصة أنها عادة ما تمر بمرحلة توتر قبل عرض أي عمل جديد لها، ولكنها أكدت رفضه كل محاولات الصلح، وأنه قرر أن يركز في حفلاته الغنائية، مؤكداً أنه لا نيّة للرجوع لها مرة أخرى.


وكان النجم المصري أحدث ضجة كبيرة من خلال تواصله المباشر وقربه من محبيه وجمهوره في الفترة الأخيرة، ونشر أخيراً صورة تجمعه بأصدقائه وعبّر من خلاله عن شوقه للتجمعات والحفلات، قائلاً: "وحشتني اللمة الحلوة".

 

يذكر أن دينا الشربيني تشارك بمسلسل "قصر النيل" في الماراثون الرمضاني المقبل، والذى تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في البطولة ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي وغيرهم.

 


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