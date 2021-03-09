تطورات خطِرة في الحالة الصحية لزوجة الفنان ماجد المصري بعد اصابتها بكورونا

الوكيل الاخباري - كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث قالت إن الفيروس امتد إلى رئتها، وطلبت الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء، وخصوصاً بعد إصابة نجلها هو الآخر بكورونا وإصابة ابنتها بحرق في يدها... وكتبت قائلةً: "بنتي إيديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي.. وابني كورونا.. يارب استرها يارب.. الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض.. إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته".

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وأضافت: "بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره.. كل بيت فيه بلاويه وفي كوارث.. اللهم احفظني أنا وأولادي واحفظنا جميعا يارب.. ادعولي بالشفا".



وكان الفنان ماجد المصري قد أعلن أخيراً تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعدما كشف عن إصابته به في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/يناير، ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا من أسرته وزوجته، ليعلن بعد أيام قليلة عن إصابة ابنته داليدا بهذا الفيروس.



لها

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