تطورات خلاف أسرة إسماعيل ياسين والشكوى ضد محمد رمضان!

الوكيل الاخباري - خلال الساعات الماضية، نال مسلسل "موسى" العديد من الانتقادات بسبب مشهد ظهور شخصية الفنان إسماعيل ياسين ضمن الأحداث، وهو يرفض دفع ثمن مشترياته وامتد الأمر ليصل إلى شكوى قدمتها أسرة الراحل لنقابة المهن التمثيلية ضد صناع المسلسل.

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من جانبه أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن أسرة الفنان الراحل تقدمت بشكوى إلى النقابة ضد الفنان محمد رمضان بسبب الإساءة للفنان إسماعيل ياسين، الراحل عن عالمنا منذ 49 عاماً، في مشهد يظهره وكأنه يريد شراء الأشياء دون دفع ثمنها.



وكانت أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين قررت مقاضاة صناع مسلسل "موسى" بسبب الصورة المسيئة التي ظهرت بها شخصية الفنان الراحل ضمن أحد مشاهد المسلسل.



وكانت الحلقة قد تضمنت مشهدًا ظهر فيه أحد الممثلين وهو يجسد شخصية إسماعيل ياسين، حيث رفض دفع مقابل الملابس التي اشتراها من محل يعمل فيه "موسى" بائعًا.



يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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