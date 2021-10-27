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الأربعاء، 27-10-2021 12:18 م

تطورات في قضية سجن ابن شاروخان

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الوكيل الإخباري - لايزال آريان خان إبن النجم البوليوودي شاروخان، يتصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقي القبض عليه بقضية تعاطي المخدرات بعدما ضبط مكتب المكافحة بحوذته و ثمانية من أصدقائه كمية منها أثناء رحلتهم البحرية على متن يخت فاخر.

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ورفضت المحكمة يوم 20 تشرين الأول طلب الإفراج عنه بكفالة، وستستمع إلى طلب الإفراج عنه بكفالة في 26 تشرين الاول في بومباي.

 

وسُرّبت محادثات حصلت بين آريان خان وبين الممثلة الهندية أنانيا بانداي وهما يناقشان فيها شراء عقاقير مخدرة.

 

كما أن مكتب مكافحة المخدرات حصل على محادثات أخرى مع ثلاثة شبان معروفين بخلاف أنانيا بانداي يناقشون فيها موضوع المخدرات.

 

المصدر - الفن 

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