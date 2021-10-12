تطورات لافتة في قضية ابن شاروخان - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل اعلام عالمية عن مجريات قضية سجن آريان خان ابن النجم شاروخان بتهمة حيازة المخدرات، اذ اتخذت المحكمة قرارا يقضي بالاستماع الى طلبات الكفالة لـ خان والشباب الآخرين، وذلك يوم الاربعاء ١٣ تشرين الأول.



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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ آريان خان، يظهره في مكتب مكافحة المخدرات لإجراء الفحص الطبي له لمعرفة النسبة المحددة لكمية المخدرات في جسمه.

وقد أُلقي القبض على آريان خان برفقة 7 آخرين، خلال حفل أقيم على متن سفينة سياحية، واشارت المصادر الى انه والشبّان كانوا في حالة غير طبيعية.

المصدر - الفن