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الإثنين، 18-01-2021 12:49 م

تطورات مثيرة في قضية مقتل الفنانة سعاد حسني

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الوكيل الإخباري _ تعد وفاة الفنانة سعاد حسني حدثاً غامضاً يترك الكثير من الأسئلة ما بين انتحارها او ان هناك يد خفية قتلتها وألقت بها من شرفة منزل صديقتها في انجلترا ، حيث كشف الفنان سمير صبري في احدى المقابلات التلفزيونية له تطورات مثيرة في قضية مقتل السندريلا .

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مشيرا الى ان البرنامج التليفزيوني الذي أجراه في المكان الذي توفيت فيه حسني كان الهدف منه أن يتحقق لا أن يحقق.

 


حيث انه قال : “خرجت من التحقيق الخاص بحادثة موت سعاد حسني إن حسب التقرير الشرعي البريطاني والمصري مفيش كسر في الجثمان. فقط خبطة في الدماغ وكدمات زرقاء في أنحاء مختلفة في الجسم. وأظن مستحيل إن واحدة عندها 58 سنة تسقط من الدور السادس أو تسقط بلا كسر. وده يخليني أعتقد أنها ماتت في الشقة إثر مشاحنات لسبب ما ،واتشالت على أساس إنهم يتخلصوا منها وسابوها أسفل البيت”.

وأضاف “بيتهيألي بالصدفة اتقتلت مش مقصود قتل. الست صاحبة الشقة بتاخد مخدرات وأعتقد الناس كانوا جايين ياخدوا فلوس منها وحصل مشاحنات واتدخلت سعاد. صاحبة الشقة قالتلي حبيبة قلبي ماتت أدام عيني هنا ، وفورا قلت لها انتي قلتي هنا قالتلي لأ”.

 


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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