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تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

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الإثنين، 21-06-2021 11:27 ص

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

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الوكيل الإخباري - قالت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب، إن "جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي، جريمة قتل عمد".

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وأكدت حلا، خلال لقائها مع برنامج "ناس أونلاين"، أن ما فعله فادي الهاشم "جريمة قتل عمد" وأن "خلف هذه الجريمة جرائم أخرى"، موضحة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه.

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وأضافت أنه "تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرة إلى أنها تعد الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت في منزلها.

 

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وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، ‏سوري الجنسية، في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

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المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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