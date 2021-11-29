تطور جديد في قضية الحجر على رشوان توفيق

الوكيل الإخباري - كشف مركز دعم دولة القانون عن دعمه الكامل للفنان رشوان توفيق واستعداده التام للتطوع دفاعا عن القيمة الفنية الشامخة في الدعوى المقامة ضده بطلب الحجر عليه.



وقال طارق العوضي المحامي بالنقض في تصريحات صحافية، إن هذا التطوع يأتي إيمانا بدور الفنان وما قدمه من فن راقٍ أثرى به السينما والتلفزيون في مصر والعالم والعربي، وإيمانا بحقه وأمثاله في تقديم كافة أشكال الدعم له.

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أَضاف: "نعلن ذلك ونتعهد ونلتزم به في حال قبول سيادته لذلك التطوع، ونطالب من يتواصل معه بإخباره برغبتنا في ذلك التطوع".



وكان الفنان الكبير رشوان توفيق، قد كشف تفاصيل أكبر مأساة يعيشها بعدما وصلت بعض المشكلات بينه وبين ابنته وزوجها وحفيده إلى ساحات القضاء.



وأكد توفيق أنه يعيش حالياً مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها على وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى.

المصدر - لها