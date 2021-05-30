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الأحد، 30-05-2021 10:46 ص

تطور جديد في قضية عمرو أديب و محمد رمضان

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الوكيل الإخباري_ قامت محكمة مصرية امس السبت بتأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب، بتهمة سب وقذف الفنان المصري محمد رمضان، إلى جلسة 12 يوليو المقبل .

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وكان رمضان قد طالب في دعواه بتعويض قدره 100 ألف وواحد جنيه، بما يعادل 6386 دولارًا، عن الأضرار التي لحقت به، جراء هجوم أديب عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.


وتضمنت لائحة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير، وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.


 ووفقًا للدعوى، فإن أديب قصد النيل من سمعة وإهانة عائلة رمضان، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

 

المصدر : فوشيا

 



 

     




     

     


     

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