تطوّر غير متوقع في قضية غسيل أموال المشاهير!

الوكيل الاخباري - في تقرير صحفي نُشر السبت، استعرض تفاصيل جديدة بشأن قضية "غسيل أموال المشاهير" والتي أثارت ضجة كبيرة في البلاد العربية بسبب الاسماء المعروفة التي تم التحقيق معها بشأن ثرواتهم.

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ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية تقريراً كشفت من خلاله أن "غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير أصلية ومؤرخة"، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال، وأن القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل".



ورجحت المصادر أن "يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال النيابة العامة تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ".



يذكر أن هذه القضية الشائكة بدأت العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، لتتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة.

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