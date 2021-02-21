الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها التي قدمت إلى الأردن ؟

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون

مع إزالة الثلوج من شوارع تكساس.. "كارثة" تفجع الجميع

أسعار الذهب الأحد 21/2/2021

توضيحات هامة من صندوق المعونة لـ الوكيل حول دعم عمال المياومة

الخصاونة: حريق المفرق مأساة

مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

سلطة وادي الاردن لـ الوكيل : مخزون السدود ارتفع الى 42 بالمائة بعد المنخفض الاخير

ادارة الاقامة والحدود لـ الوكيل : الدخول عبر جسر الملك حسين يبدأ اليوم

الأحد، 21-02-2021 10:42 ص

تطوّر غير متوقع في قضية غسيل أموال المشاهير!

151789204484812300


الوكيل الاخباري - في تقرير صحفي نُشر السبت، استعرض تفاصيل جديدة بشأن قضية "غسيل أموال المشاهير" والتي أثارت ضجة كبيرة في البلاد العربية بسبب الاسماء المعروفة التي تم التحقيق معها بشأن ثرواتهم.

اضافة اعلان

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية تقريراً كشفت من خلاله أن "غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير أصلية ومؤرخة"، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال، وأن القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل".


ورجحت المصادر أن "يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال النيابة العامة تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ".


يذكر أن هذه القضية الشائكة بدأت العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، لتتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسلسل لؤلؤ 09

مي عمر توجه رسالة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ!.. فيديو

5e3f0f2b421aa95d815b9648

أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب بعد أزمته الصحية.. صورة

14179Image1

تصريحات للفنان المصري صلاح عبدالله ومعاناته قبل الشهرة

B80236B9-4082-48E6-8617-F72775A4FD39

بعد نجاحه في مسلسل لؤلؤ.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته

Mashari_Al-Ballam

تدهور الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام بعد اصابته بكورونا

WhatsApp Image 2021-02-20 at 1.18.57 PM

طوني قطان يطلق فيديو كليب اغنيته الجديدة نسيني وغاب

أخبار متعلقة
1-1181643

تفاصيل زيارة نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال للأردن.. صور

76d653888a394bc23e6dca6e08bde0af0d545053-151220095313

والدة حلا الترك توجه رسالة إلى ابنها الأكبر.. صورة