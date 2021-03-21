تطوّر غير متوقع في قضية والدة حلا الترك.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت الاعلامية الكويتية مي العيدان بفرح عن حكم جديد من المحكمة البحرينية صادر بحق السيدة منى السابر، بعد قرار يقضي بسجنها لعام مع النفاذ بسبب مبلغ مالي تطالبها به ابنتها حلا الترك.



ونشرت مي مقطع فيديو عبارة عن معلومات، تشير الى ان المحكمة وافقت على مطالبات المحامي بأن يتم استبدال الحكم عليها وبأنها إذا دفعت المبلغ المستحق خلال فترة زمنية محددة فهي لن تسجن.



وتابعت الصفحة على تطبيق انستغرام ان منى السابر ستوقع تعهد نهار الأحد، أنها ستدفع المبلغ المطلوب منها خلال شهر، وإذا لم تتمكن من الدفع ستسجن. وبالتالي تم منحها بعض الوقت لتجميع المال الذي يقدر بنحو 200 ألف دينار بحريني.

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وكانت مجموعة من النجوم والفنانات أكدوا استعدادهم لمساعدة منى السابر في سداد المبلغ المطلوب منها، وقد شنّ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة قاسية على الفنانة الشابة حلا الترك بسبب تصرفها السيء والظالم بحق والدتها، متهمين اياه بالعقوق.

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