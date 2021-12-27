تطور مفاجئ في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

الوكيل الإخباري - في تطور مفاجئ بالدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان يطالب فيها بسحب التراخيص الصادرة للفنان بالتمثيل والغناء، وشطبه من نقابتَي المهن التمثيلية والموسيقية، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى الى هيئة مفوّضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.



وكشف شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية المصرية موقف النقابة من محمد رمضان، مؤكداً أن هذه الدعوى أُقيمت ضد محمد رمضان واختصوا بها نقابة المهن التمثيلية لكونه مسجّلاً فيها، وهذه الدعوى رُفض فيها الشق العاجل بشرط، وأحيلت الى المفوضين لكتابة تقرير في هذا الشأن.

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المصدر - لها