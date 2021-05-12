الأربعاء 12-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديد 37 مصلى لإقامة صلاة العيد في عجلون

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

استشهاد قائدين بارزين في استخبارات حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يحدد أهدافه في غزة

تعافي ياسمين عبد العزيز من فيروس كورونا

تراجع أسعار الذهب عالميا

الهند : وفيات كورونا تجاوزت الـ250 ألفا والإصابات 23 مليونا

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس

قتلت 7 بجرعات إنسولين.. ما قصة الممرضة الأميركية؟

إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى الجماهير

الأربعاء، 12-05-2021 10:34 ص

تعافي ياسمين عبد العزيز من فيروس كورونا

czo2NDoiaHR0cHM6Ly9maWxlcy5lbGZhbm4uY29tL3BpY3R1cmVzL2Nyb3BwZWRfNjY5NjI1N18xNjE2MDkzMDI1LkpQRyI7


الوكيل الاخباري- كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز في تصريحات لها أنها تعافت تماماً من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد إصابتها به خلال الأيام الماضية.

وأكدت ياسمين أنها أجرت مسحة طبية جديدة؛ حيث جاءت النتيجة سلبية.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد كشفت عن إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي بالفيروس منذ أكثر من عشرة أيام، وأنهما خضعا للعزل المنزلي، حيث أكدت أنها كانت تعاني في أول ثلاثة أيام من تعب شديد وإرهاق وارتفاع في درجة حرارتها.

كما عانت أيضا من تكسير شديد في الجسم وهو ما جعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت، وبعد إيجابية مسحة ياسمين عبدالعزيز قام أحمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية أيضاً.

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "اللي مالوش كبير" والذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو يضم عدداً من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

اضافة اعلان
 

المصدر: لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى الجماهير

20210225_090352-292

ابن مشاري البلام ينشر آخر فيديو لوالده قبل وفاته.. شاهد

2019_1_16_21_26_38_273

حقيقة انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته!.. صور

835670_original

الفنانة رحاب الجمل تنتقم من رامز جلال في برنامج المقالب.. فيديو

962

الفنانة هند عبد الحليم تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا

2a7edad9-a89b-4132-9101-df9dfba0df0f

من هي 'ميرا' طفلة الفنانة نادين نجيم في مسلسل 2020 ؟.. صورة

أخبار متعلقة
dc4cd4d2-e1618495713808

أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها بعد إصابتهما بكورونا.. شاهد

16196501799527063

إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا

21088529771620134536

إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية ودخوله العناية المركزة

333245_0

تطورات جديدة في حالة سمير غانم الصحية

16190442130504063

الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو

137910_original

تحسّن حالة دلال عبد العزيز الصحية وسمير غانم على أجهزة التنفس الاصطناعي