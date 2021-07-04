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الأحد، 04-07-2021 09:59 ص

تعرض اعلامية لبنانية شهيرة للغرق ونجاتها بأعجوبة - شاهد

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الوكيل الإخباري -  فريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذ أفراداً من عائلة مذيعة الـ MTV رانيا زيادة أشقر من الغرق في عرض البحر قبالة شاطئ ضبيه بعدما سحبهم التيار بعيداً عن المركب لنحو كيلومتر.

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وطالبت رانيا "كل شخص في لبنان أن ينتبه إلى قواعد السلامة العامّة، مضيفة "لأن نحنا اللبنانية متروكين لحالنا وما حدا بالو فينا لا قوانين ولا حسيب ولا رقيب".

 

رانيا عبّرت - بشكر من كلّ قلبي الدفاع المدني يلّي بأقل من 10 دقايق كان عنّا للإنقاذ، شكر خاص لرئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك".


المصدر - لبنان 24



 




 

 


 

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