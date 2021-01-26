تعرض الفنان ماجد المصري لاصابة خطيرة أثناء التصوير!

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر من داخل مسلسل "الملك"، المقرر له العرض في رمضان القادم، إصابة الفنان ماجد المصري في قدمه أثناء تصوير أحد المشاهد من المسلسل.

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نشر الفنان ماجد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه خلال تواجده في إحدى عيادات العلاج الطبيعي، قائلاً: "أتواجد هنا لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".



وكان ماجد المصري قد أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن إصابته به في أول أسبوع من شهر يناير، ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيداً عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا.



مسلسل "الملك" من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتناول قصة الفرعون أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر المسلسل أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.



المسلسل بطولة عمرو يوسف الذي يجسد في المسلسل شخصية أحمس طارد الهكسوس، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وهو عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.

لها

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