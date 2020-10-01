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الخميس، 01-10-2020 11:59 ص

تعرض الموسيقار المصري هاني شنودة لوعكة صحية

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الوكيل الإخباري _ اعتذر الملحن والموسيقار هاني شنودة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لعدم التفاعل معهم خلال الفترة الإخيرة ، وذلك لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة .

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حيث انه قال : "أصدقائي الأعزاء.. أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله. وما زلت أضحك".

 

 

لتنهال عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل .

 

 

المصدر : لها

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