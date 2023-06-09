تعرّض فنان مصري معروف لحادث سير وهذه حالته الصحية - صورة

الوكيل الاخباري - تعرض الفنان المصري المشهور أحمد هاني إلى حادث سير مروع اليوم الجمعة ونقل على العناية المركزة بمستشفى الجزيرة في القاهرة.

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ونشر الفنان محمد يونس، صورة للفنان أحمد هاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلاَ: "أرجو الدعاء لزميلنا أحمد هاني قد تعرض صباح اليوم لحادث سيارة صعب جدًا وهو الآن بالرعاية المركزة بمستشفى الجزيرة فيصل. الدعاء بالله عليكم".



يذكر أن أَخر أعمال الفنان أحمد هاني مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وداليا مصطفى ونضال الشافعي وولاء الشريف، من إخراج شيرين عادل. المصري اليوم