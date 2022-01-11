الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 01:10 م

تعرض نجم فريق واما للاعتداء في أكاديمية الفنون

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الوكيل الإخباري - كشف نجم فريق "واما" الغنائي، الفنان أحمد الشامي عن تعرضه للاعتداء من أحد أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون وبعض الموظفين أثناء وجوده في الأكاديمية التي يرأسها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وكتب الشامي عبر حسابه في "فيسبوك": "شكراً لكل الصحافيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع أكاديمية الفنون والتعدّي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين"، وأضاف: "أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي، واللي بقالها شهرين وبعد كده هعلن عن كل التفاصيل".

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