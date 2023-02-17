تعرف على أهم مسلسلات رمضان الدينية والتاريخية - أسماء

الوكيل الاخباري - يستعد صنّاع الدراما التلفزيونية العربية لعرض العشرات من المسلسلات مع اقتراب شهر رمضان.

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وتبرز مجموعة من الأعمال الدرامية التاريخية المهمة وسط تلك المسلسلات المرتقبة.



سر السلطان

مسلسل مصري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني.



وهو مبني على قصة "سره الباتع" للكاتب المصري الراحل يوسف إدريس، ومن سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف في أول أعماله التليفزيونية.



يقوم ببطولة المسلسل العديد من النجوم المصريين والعرب ومنهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.



معاوية بن أبي سفيان

من إنتاج تلفزيون "MBC"، ومن تأليف الكاتب الصحفي المصري خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.



يشارك في بطولته العديد من النجوم ومنهم إياد نصار، أسماء جلال، سهير بن عمارة، كما يضم العمل التونسيتين عائشة بن أحمد وجميلة الشيحة.

ويمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل.



الإمام الشافعي

مسلسل مصري، من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج المخرج السوري الليث حجو، ومن بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين والعرب: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، محمد الشرنوبي، أروى جودة، خالد القيش، فرح بسيسو.



لاقت أخبار بدء العمل على المسلسل ردود أفعال إيجابية من جانب الكثير من النقاد لكونه يعيد "الأعمال الدينية التاريخية في الدراما إلى الواجهة مرة أخرى بعد غيابها لسنوات بسبب التكاليف الضخمة والتحضيرات الكثيرة".