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الأربعاء، 12-10-2022 12:52 م

تعرف على أول ممثل يصور فيلما في الفضاء - صورة

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الوكيل الإخباري - يبدو أن نجم "المهمة المستحيلة" لم يكتف بحركات الهوليوودية "على الأرض"، إذ يعتزم توم كروز تأدية مشاهد أكثر خطورة في الفضاء ليكون أول ممثل في العالم يصور فيلماً خارج الغلاف الجوي لكوكبنا.

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وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الفكرة ليست بجديدة، إذ سبق أن تمت مناقشة مسودة هذا الفيلم للمرة الأولى عام 2020 قبل بداية الجائحة، والذي كان من المخطط أن يتعاون فيها مع المخرج دوج ليمان، وحينها كانت شركة سبيس إكس الأمريكية، التابعة للملياردير إيلون ماسك، ووكالة ناسا، من المهتمين بالأمر.

وذكرت رئيسة شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، دونا لانغلي، أن الشركة تعمل على مشروع، يتم من خلاله نقل توم كروز، والتصوير معه في الفضاء، وستشهد الفكرة أن يأخذ الممثل صاروخاً إلى محطة الفضاء الدولية لإطلاقه.

وقالت لانغلي: "إن معظم مشاهد الفيلم سيتم تصويرها على الأرض، إلى أن يبلغ ذروته، ويضطر البطل للذهاب إلى الفضاء لإنقاذ الموقف، حيث يجسد النجم الأميركي شخصية رجل سيئ الحظ، يجد نفسه الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الأرض.

وإذا خرج الفيلم عن الأرض، وتم تصويره كما هو مقرر في الفضاء، فسيكون كروز أول ممثل يقوم بتصوير فيلم في الفضاء الخارجي على محطة الفضاء الدولية.

 


 

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