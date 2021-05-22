تعرف على الفطر الأسود الذي أنهى حياة سمير غانم .. وما علاقته بفيروس كورونا!

الوكيل الاخباري - أكد شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم امس الجمعة، أن الأخير أصيب بـ"الفطر الأسود" عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.



وقال في تصريحات متلفزة، إن "شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه .

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وأضاف: "سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وأن هذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

ويشار الى ان الأطباء في الهند بدأوا أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، بدق ناقوس الخطر بشأن زيادة فطر الغشاء المخاطي، وهي عدوى نادرة ومميتة تُعرف أيضا باسم "الفطر الأسود".



والعديد من المصابين بهذه العدوى هم مرضى فيروس "كورونا" المستجد أو أولئك الذين تعافوا مؤخرا من مرض (كوفيد-19)، وضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس، أو الذين يعانون من أمراض كامنة أبرزها مرض السكري.



وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بـ"الفطر الأسود" في جميع أنحاء الهند، إذ تم نقل المئات إلى المستشفيات فيما توفي 90 شخصا على الأقل، وأعلنت ولايتان بأنه "وباء"، وجعلته الحكومة المركزية مرضا يمكن الإبلاغ عنه.



وزاد الحديث عن "الفطر الأسود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما أعلن شقيق الفنان المصري الكوميدي الراحل، سمير غانم، الجمعة، عن إصابته به في أيامه الأخيرة بالمستشفى، فما الذي نعرفه عن ذلك الفطر القاتل؟



كيفية الإصابة به وأعراضه



ينتج "الفطر الأسود" عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر.



وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تسبب عدة أنواع من الفطريات المرض، وهذه الفطريات ليست ضارة لمعظم الناس، ولكن يمكن أن تسبب التهابات خطيرة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.



وتعتمد أعراض "الفطر الأسود" على مكان نموه في الجسم، ولكن يمكن أن تشمل (تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم).



وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها يوم 14 مايو الجاري إن المرض "يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف جبهتنا وأنفنا وعظام خدودنا وبين العينين والأسنان، بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ".



وتابعت الوزارة: "يؤدي "الفطر الأسود" إلى اسوداد أو تغير في لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر، وكذلك صعوبات في التنفس وسعال في الدم".



وعن سر تسميته بـ"الفطر الأسود"، أوضح الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي استقلاب القلب في مستشفى براش كاندي في مومباي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن



"إحدى الطرق التي ينتقل بها داء الغشاء المخاطي هي غزوه للأوعية الدموية، فهو يضر بالدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، وبالتالي ينتج ما يسمى بالنخر أو موت الأنسجة والتي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، ومن ثم يطلق عليه اسم الفطر الأسود".



وأضاف ثاكر أنه في الحالات الشديدة ، فإن العدوى "تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى المخ"، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو إحداث "فجوة" في الوجه، وإذا لم يتم السيطرة عليه ولم يتم علاجه ، يمكن أن يسبب معدل وفيات من 20٪ إلى 50٪".



ووجدت دراسة أجريت في عام 2005 على 929 حالة يعود تاريخها إلى عام 1885 أن معدل الوفيات الإجمالي لـ"الفطر الأسود" بلغ 54٪، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، ويعتمد معدل الوفيات أيضا على نوع الفطريات المعنية وأي جزء من الجسم يتأثر، فعلى سبيل المثال هو أقل فتكا للأشخاص المصابين بعدوى الجيوب الأنفية، ولكنه أشد فتكا للأشخاص المصابين بعدوى الرئة.



علاقته بـ(كوفيد-19)



قالت وزارة الصحة الهندية إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة لعدوى "الفطر الأسود"، بما في ذلك مرضى (كوفيد-19) ومرضى السكري والأشخاص الذين يتناولون المنشطات وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة أخرى مثل السرطان أو زرع الأعضاء.



إن مرضى "كوفيد" معرضون للإصابة بالمرض بشكل خاص، وذلك لأن الفيروس لا يؤثر فقط على جهاز المناعة لديهم، وإنما يمكن للأدوية العلاجية أيضا أن تثبط استجابتهم المناعية.



وقالت الوزارة في إشارة إلى الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي: "بسبب هذه العوامل، يواجه مرضى (كوفيد-19) خطرا متجددا بفشل المعركة ضد الهجمات التي تشنها كائنات حية مثل الفطريات المخاطية".



وتابعت الوزارة أن مرضى "كوفيد" الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة قد يكون لديهم أجهزة ترطيب في الجناح، الأمر الذي قد يزيد من تعرضهم للرطوبة، ويجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفطرية.



ويوضح الدكتور هيمانت ثاكر: "يستغل الفطر الفرصة ويغزو الجسم الذي لديه فتحة صغيرة بسبب (كوفيد-19)، إما بسبب السكريات (مستويات الغلوكوز العالية)، أو بسبب المضادات الحيوية، أو بسبب أشياء أخرى كثيرة، وبذلك يحصل "الفطر الأسود" على موطئ قدم".



لكن نوهت وزارة الصحة الهندية من أن "هذا لا يعني أن كل مريض (كوفيد-19) سيصاب بالعدوى بالفطريات الفطرية"، موضحة أنه غير شائع بين غير المصابين بالسكري.



وبحسب بوابة الصحة الوطنية الرسمية في الهند، فإن انتشار مرض السكري في البلاد يصل إمن 12٪ إلى 18٪ من السكان البالغين، خاصة في المناطق الحضرية.



ويقول ثاكر من مستشفى بريتش كاندي إن "الهند هي عاصمة العالم لمرضى السكري، إذ لدينا مناخات استوائية تتفاقم بها الفطريات، وهو ما أدى إلى انتشار كل هذا الفطر الأسود في البلاد".













المصدر - روسيا اليوم