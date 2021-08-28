تعرف على جديد الفنانة نادية الجندي

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثلة نادية الجندي بصدد توقيع عمل درامي جديد تعود به بعد مسلسل"سكر زيادة ".

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ويقوم بكتابة العمل كاتب شهير قدم عدد من الاعمال الدرامية الناجحة كما انه سيكون من انتاج ضخم.



الجدير بالذكر، أن مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي وشاركها في بطولته الممثلة نبيلة عبيد تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

المصدر - الفن