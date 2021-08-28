السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

السبت، 28-08-2021 04:13 م

تعرف على جديد الفنانة نادية الجندي

فلفلفلف


الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثلة نادية الجندي بصدد توقيع عمل درامي جديد تعود به بعد مسلسل"سكر زيادة ".

اضافة اعلان


ويقوم بكتابة العمل كاتب شهير قدم عدد من الاعمال الدرامية الناجحة كما انه سيكون من انتاج ضخم.


الجدير بالذكر، أن مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي وشاركها في بطولته الممثلة نبيلة عبيد تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10286111-1835538170

جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها من مرض السرطان - فيديو

489002Image1-1180x677_d

درة التونسية تستذكر دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة - صورة

p08c97jh

كارمن لبّس تتضامن مع أمل عرفة بعد انسحابها من حارة القبة

1000-2

بلقيس فتحي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية - فيديو

1-200-730x438

الفنانة لطيفة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

أخبار متعلقة
jn_ymn6

​جان يامان يشارك في مسلسل إيطالي جديد - صورة